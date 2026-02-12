Вашингтон
За рисунки и надписи в лифте можно получить штраф в 40 тысяч рублей

А если имущество будет сильно испорчено, то сумма возрастет до полумиллиона рублей.

Источник: Комсомольская правда

Общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал о штрафах, которые светят любителям оставлять надписи на стенах и в лифте. Наказание за вандализм в таком случае довольно суровое — автора росписи ждет штраф в 40 тысяч рублей.

А если было умышленное повреждение имущества оказалось более серьезным, то можно получить исправительные работы.

— Рисовать на стенах лифта не разрешается, даже если рисунок кажется безобидным или красивым. Лифт в многоквартирном доме является общим имуществом, которым владеют все жильцы, — говорит NEWS.ru эксперт.

Размещать рисунки на законных основаниях можно только в том случае, если есть согласие от соседей, а получить его можно на общем собрании собственников. А вот при отсутствии такового может наступить ответственность, в том числе, уголовная.

— Статья 167 УК РФ предусматривает наказание за умышленную порчу имущества. Это может быть штраф до 40 тыс. рублей, исправительные работы или даже арест до трех месяцев, — предупредил Бондарь.

Еще одна статья, предусматривающая наказание за рисунки и надписи, 214 УК РФ. По ней наказание более суровое — от 300−500 рублей.