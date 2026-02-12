Таксист обокрал участника СВО, оставив себе доступ к его банковскому приложению

Прокуратура Омска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении более миллиона рублей у участника СВО. Об этом в надзорном ведомстве рассказали сегодня, 12 февраля.
По версии следствия, в феврале 2025 года военнослужащий находился в отпуске на лечению. Во время одной из поездок в такси он познакомился с 32-летним местным водителем. Последний вызвался помочь бойцу снять наличные с банковской карты, для этого установил на своем телефоне приложение финансовой организации, привязал к нему счет потерпевшего. Затем снял запрошенную сумму и вернул карточку владельцу. Приложение злоумышленник не удалил. Таким образом, получив доступ к жучим деньгам, этим, с февраля по август 2025 года, пока военный находился в зоне СВО, таксист систематически обналичивал его чужие накопления.
Общая сумма похищенных средств превысила миллион рублей. Свою вину фигурант признал вину и частично возместил ущерб.
Уголовное дело направлено в Куйбышевский районный суд Омска для рассмотрения. Санкция инкриминируемой обвиняемому статьи предусматривает тюремный срок до 10 лет.
