Таксист обокрал участника СВО, оставив себе доступ к его банковскому приложению

По версии следствия, в феврале 2025 года военнослужащий находился в отпуске на лечению. Во время одной из поездок в такси он познакомился с 32-летним местным водителем. Последний вызвался помочь бойцу снять наличные с банковской карты, для этого установил на своем телефоне приложение финансовой организации, привязал к нему счет потерпевшего. Затем снял запрошенную сумму и вернул карточку владельцу. Приложение злоумышленник не удалил. Таким образом, получив доступ к жучим деньгам, этим, с февраля по август 2025 года, пока военный находился в зоне СВО, таксист систематически обналичивал его чужие накопления.