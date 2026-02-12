Новаторы Новочеркасска направили почти тысячу инициатив по улучшению работы

Одними из авторов инициатив стали сотрудники тележечного цеха С. А. Потапов и А. Е. Тоцкий. Они разработали приспособление для обработки деталей, применяемых при сборке грузовых электровозов семейства «Ермак» и пассажирских ЭП1М. Новое решение позволило обрабатывать одновременно до восьми деталей за одну операцию вместо поштучной обработки в два этапа. В результате время обработки одной детали сократилось с 15 до 4 минут. Также повысилась точность изготовления.