Новаторы Новочеркасска направили почти тысячу инициатив по улучшению работы

Новаторы Новочеркасского электровозостроительного завода совершенствуют конструкцию локомотивов и производственные технологии через внедрение рационализаторских предложений и инициатив по улучшению. Наиболее востребованы предложения по улучшению — благодаря простоте реализации они помогают оперативно оптимизировать процессы, повысить культуру и безопасность труда, а также снизить себестоимость продукции.
Рационализаторская работа предполагает поиск технических и организационных решений, способствующих экономии ресурсов и повышению качества. Кроме того, участие сотрудников в разработке инициатив способствует росту их вовлеченности и развитию профессиональных компетенций.
Сообщается, что с января по декабрь текущего года сотрудниками предприятия было подано 7 рационализаторских предложений и 976 предложений по улучшению. С учетом ранее зарегистрированных инициатив уже внедрено 954 предложения. Совокупный экономический эффект при этом составил 3,7 млн рублей.
Одними из авторов инициатив стали сотрудники тележечного цеха С. А. Потапов и А. Е. Тоцкий. Они разработали приспособление для обработки деталей, применяемых при сборке грузовых электровозов семейства «Ермак» и пассажирских ЭП1М. Новое решение позволило обрабатывать одновременно до восьми деталей за одну операцию вместо поштучной обработки в два этапа. В результате время обработки одной детали сократилось с 15 до 4 минут. Также повысилась точность изготовления.
Отмечен рост числа поданных предложений по улучшению, что свидетельствует о расширении участия работников в развитии производственной системы. Организационную поддержку авторам оказывают рационализаторские организаторы подразделений: они консультируют по порядку оформления документов и процедуре подачи инициатив.
Так, по итогам декабря 2025 года в четырех подразделениях предприятия зафиксирована полная вовлеченность персонала — каждый сотрудник направил не менее одного предложения по улучшению.
На предприятии отмечают, что системная поддержка рационализаторской деятельности со стороны руководства способствует дальнейшему развитию новаторского движения на предприятии.