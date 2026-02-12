Вашингтон
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Симферополе появились экобоксы для сбора опасных отходов

В них можно утилизировать батарейки, аккумуляторы и энергосберегающие лампы.

Источник: администрация Симферополя/Tg

В Симферополе установили 41 контейнер для сбора опасных отходов. Их разместили в торговых центрах и на остановках общественного транспорта.

Специальные контейнеры предназначены для сбора опасных отходов I и II класса. В эти контейнеры можно безопасно выбрасывать батарейки и аккумуляторы, а также энергосберегающие лампы. Когда экобоксы заполняются, информация об этом передается в профильную организацию, которая занимается их вывозом и утилизацией.

С полным перечнем адресов, куда можно отнести отходы, можно ознакомиться по ссылке.