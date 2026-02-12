В Симферополе появились экобоксы для сбора опасных отходов

В Симферополе установили 41 контейнер для сбора опасных отходов. Их разместили в торговых центрах и на остановках общественного транспорта.
Специальные контейнеры предназначены для сбора опасных отходов I и II класса. В эти контейнеры можно безопасно выбрасывать батарейки и аккумуляторы, а также энергосберегающие лампы. Когда экобоксы заполняются, информация об этом передается в профильную организацию, которая занимается их вывозом и утилизацией.
С полным перечнем адресов, куда можно отнести отходы, можно ознакомиться по ссылке.