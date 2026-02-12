В Симферополе появились экобоксы для сбора опасных отходов

Специальные контейнеры предназначены для сбора опасных отходов I и II класса. В эти контейнеры можно безопасно выбрасывать батарейки и аккумуляторы, а также энергосберегающие лампы. Когда экобоксы заполняются, информация об этом передается в профильную организацию, которая занимается их вывозом и утилизацией.