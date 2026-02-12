Попрошайка-мститель портит автомобили во Владивостоке — соцсети

Действия мужчины попали на видеорегистратор одного из автомобилей 10 февраля около 19:50. Мужчина стучался в окна машин, и если водители не опускали стекло или диалог попрошайки с водителем завершался категорическим отказом дать милостыню, попрошайка украдкой царапал стёкла острым предметом.
Владельцы автомобилей утверждают, что заметили повреждения уже дома.
Пока пользователи соцсетей обсуждают, насколько реально поцарапать стекло так, чтобы автовладелец не заметил этого сразу, в МЦУ Владивостока отреагировали на публикацию о предполагаемых противоправных действиях гражданина, в комментарии отметив, что по данному нарушение следует обращаться в Госавтоинспекцию.