Попрошайка-мститель портит автомобили во Владивостоке — соцсети

Пока пользователи соцсетей обсуждают, насколько реально поцарапать стекло так, чтобы автовладелец не заметил этого сразу, в МЦУ Владивостока отреагировали на публикацию о предполагаемых противоправных действиях гражданина, в комментарии отметив, что по данному нарушение следует обращаться в Госавтоинспекцию.