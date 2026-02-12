Вашингтон
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер звезда шоу «Голос Великобритании» Дин Франклин

Участник шоу The Voice UK Дин Франклин скончался в 36 лет из-за рака пищевода.

Умер звезда музыкального шоу «Голос Великобритании» (The Voice UK) Дин Франклин. Об этом пишет американский журнал Entertainment Weekly.

Певец ушел из жизни в 36 лет. В публикации отмечается, что мать Франклина, сообщая о его смерти в соцсетях, рассказала, что он больше восьми недель боролся с онкологическим заболеванием.

Музыкант и сам заявлял поклонникам о диагнозе в декабре. Он уточнял, что у него обнаружили рак пищевода четвертой стадии. Музыкант также отмечал, что не замечал признаков заболевания, пока оно не распространилось на печень.

Ранее сообщалось, что в возрасте 72 лет ушел из жизни барабанщик и один из основателей англо-ирландской фолк-панк-группы The Pogues Эндрю Ранкен.