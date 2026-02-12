Умер звезда шоу «Голос Великобритании» Дин Франклин

Умер звезда музыкального шоу «Голос Великобритании» (The Voice UK) Дин Франклин. Об этом пишет американский журнал Entertainment Weekly.
Певец ушел из жизни в 36 лет. В публикации отмечается, что мать Франклина, сообщая о его смерти в соцсетях, рассказала, что он больше восьми недель боролся с онкологическим заболеванием.
Музыкант и сам заявлял поклонникам о диагнозе в декабре. Он уточнял, что у него обнаружили рак пищевода четвертой стадии. Музыкант также отмечал, что не замечал признаков заболевания, пока оно не распространилось на печень.
