Apple выпустила новые прошивки iOS и iPadOS 26.3

Для потребителей в странах Европейского союза расширен функционал по интеграции с аксессуарами сторонних производителей. Внедрён, в частности, упрощённый протокол для быстрого соединения с близко расположенными гаджетами, работающий по принципу аналогичному подключению беспроводных наушников AirPods. Также сторонние смарт-часы получили возможность принимать оповещения со смартфона iPhone и позволять пользователю на них отвечать. При этом одновременно к телефону может быть привязано только одно подобное носимое устройство.