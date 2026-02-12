Apple выпустила новые прошивки iOS и iPadOS 26.3

Компания Apple представила обновлённые версии мобильных операционных систем, включая iOS и iPadOS 26.3. По данным издания MacRumors, это, вероятно, финальное значительное обновление перед анонсом новой версии интеллектуального помощника Siri.
Обновление содержит не только стандартные исправления ошибок, но и новый встроенный инструмент для передачи данных. Он позволяет владельцам iPhone перенести ключевую информацию — такие как снимки, переписку, заметки, установленные программы, учётные данные и прочие файлы — на смартфоны с операционной системой Android, не прибегая к услугам посторонних приложений.
Ещё одним новшеством стала опция, ограничивающая возможность сотового оператора отслеживать точные географические координаты абонента. На данный момент эта функция работает лишь на моделях iPhone Air, iPhone 16e и планшетах iPad Pro с процессором M5, и только у некоторых провайдеров связи в Соединённых Штатах, Германии, Таиланде и Великобритании.
Для потребителей в странах Европейского союза расширен функционал по интеграции с аксессуарами сторонних производителей. Внедрён, в частности, упрощённый протокол для быстрого соединения с близко расположенными гаджетами, работающий по принципу аналогичному подключению беспроводных наушников AirPods. Также сторонние смарт-часы получили возможность принимать оповещения со смартфона iPhone и позволять пользователю на них отвечать. При этом одновременно к телефону может быть привязано только одно подобное носимое устройство.
