В Омске продают коттедж с бассейном и сауной за 52 млн рублей

В такую сумму оценили коттедж, расположенный неподалёку от парка «Зелёный остров».

Источник: Om1 Омск

На популярном сайте объявлений появилось предложение о продаже коттеджа на улице 3-й Ледорезной, неподалёку от парка «Зелёный остров».

Площадь дома — 300 м², он расположен на участке в девять соток. Дом утопает в зелени и находится в тупике улицы, что, по словам автора объявления, может расцениваться как «Нарния» в центре Омска.

Согласно описанию, дом кирпичный, 2002 года постройки. Внутри — шесть комнат, заявлен «дизайнерский» ремонт. В цокольном этаже расположены сауна и тёплый бассейн с профессиональным противотоком, а также кино- и музыкальная зона с камином и шумоизоляцией.

В объявлении также упоминается «прямой выход» к парку «Зелёный остров». Стоимость объекта оценивается в 52 миллиона рублей. Это один из самых дорогих коттеджей Омска, выставленных на продажу.