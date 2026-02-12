Вашингтон
Генсек НАТО Рютте заявил о российской угрозе блокировки Сувалкского коридора

Ответ НАТО будет «разрушительным» в случае блокирования Сувалкского коридора со стороны России. Об этом в четверг, 12 февраля, заявил генсек альянса Марк Рютте.

Так, он ответил на вопрос о том, может ли Россия якобы изолировать территории Польши и Литвы.

Рютте добавил, что союзники по НАТО регулярно проводят учения, моделирующие все возможные сценарии на основе разведданных.

— Я могу вас заверить: НАТО хорошо подготовлено к ответу на любую угрозу альянсу. Наша реакция будет разрушительной. Именно поэтому мы усиливаем восточный фланг — чтобы никто даже не думал, что может напасть на этот оборонительный альянс, — цитирует генсека НАТО РИА Новости.

Еще в мае прошлого года зарубежные СМИ писали, что жители приграничных районов Польши и Литвы начали массово покидать свои дома после заявлений канцлера ФРГ Фридриха Мерца о возможной отмене ограничений на удары по территории России с применением дальнобойного вооружения.

До этого первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что вся Прибалтика должна принадлежать России.

