Ответ НАТО будет «разрушительным» в случае блокирования Сувалкского коридора со стороны России. Об этом в четверг, 12 февраля, заявил генсек альянса Марк Рютте.
Так, он ответил на вопрос о том, может ли Россия якобы изолировать территории Польши и Литвы.
Рютте добавил, что союзники по НАТО регулярно проводят учения, моделирующие все возможные сценарии на основе разведданных.
— Я могу вас заверить: НАТО хорошо подготовлено к ответу на любую угрозу альянсу. Наша реакция будет разрушительной. Именно поэтому мы усиливаем восточный фланг — чтобы никто даже не думал, что может напасть на этот оборонительный альянс, — цитирует генсека НАТО РИА Новости.
Еще в мае прошлого года зарубежные СМИ писали, что жители приграничных районов Польши и Литвы начали массово покидать свои дома после заявлений канцлера ФРГ Фридриха Мерца о возможной отмене ограничений на удары по территории России с применением дальнобойного вооружения.
До этого первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что вся Прибалтика должна принадлежать России.