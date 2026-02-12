Запад услышал предупреждение Лаврова в случае милитаризации Гренландии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил Вашингтон о контрмерах, если произойдет милитаризация Гренландии против Москвы. Об этом сообщает Daily Express.
«Лавров предупредил, что России предпримет шаги в военной сфере, если США превратят Гренландию в стратегическую базу, направленную против России», — обратило внимание издание.
Накануне Лавров заявил, что Российская Федерация никому не угрожает и не навязывает свою точку зрения. Дипломат отметил также, что тема Гренландии напрямую не касается России. США и Дания должны работаться с ней сами.
Вместе с тем, добавил Лавров, несмотря на эти заявления Москвы, нарративы США о некой угрозе Гренландии, которая якобы грозит острову от России и Китая, Вашингтон продвигает последовательно.
Потому, подчеркнул глава МИД РФ, Россия в случае милитаризации Гренландии примет адекватные контрмеры. В том числе военно-технические.