Ротонду в Алуште обновят к майским праздникам

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев — РИА Новости Крым. Ротонду на набережной Алушты обновят к майским праздникам. Об этом сообщила мэр города Галина Огнева.

Источник: РИА "Новости"

«С радостью сообщаю: началась подготовка к ремонту! Работы начнутся в скором времени и должны быть закончены к майским праздникам», — написала Огнева в своем Telegram-канале.

Мэр добавила, что ротонда — это символ Алушты, ее визитная карточка. И после многих лет борьбы со штормами ротонду ждет обновление.

Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ученики знаменитого мозаичиста Александра Корноухова, академика Российской академии художеств и лауреата международной премии по мозаике, украшают новый небольшой храм святых Инны, Пинны и Риммы в Алуште. Это первый храм в Крыму, архитектуру которого дополнят мозаики работы мастера такого высокого международного уровня.