Ротонду в Алуште обновят к майским праздникам

Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ученики знаменитого мозаичиста Александра Корноухова, академика Российской академии художеств и лауреата международной премии по мозаике, украшают новый небольшой храм святых Инны, Пинны и Риммы в Алуште. Это первый храм в Крыму, архитектуру которого дополнят мозаики работы мастера такого высокого международного уровня.