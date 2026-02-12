Вашингтон
В Новосибирской области на дороги вышли 1176 снегоуборочных машин

В уборке задействованы комбинированные дорожные машины, грейдеры, погрузчики и тракторы со щётками.

Источник: Аргументы и факты

Из-за сложных погодных условий на дорогах региона работает крупный парк снегоуборочной техники. По информации территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области, в четверг, 12 февраля, на трассы вышли 1176 единиц техники.

В уборке задействованы комбинированные дорожные машины, грейдеры, погрузчики и тракторы со щётками. Спецтехника очищает проезжую часть, остановки, тротуары и обрабатывает дороги противогололедными материалами.

Общая протяжённость региональных и межмуниципальных дорог составляет почти 13 тысяч километров. В ведомстве отметили, что при ухудшении погоды количество техники может быть увеличено до 1367 единиц.

Водителей и пешеходов призывают соблюдать осторожность: из-за перепадов температуры на дорогах сохраняется гололедица.