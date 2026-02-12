Открытие ледовой переправы на Ольхон отложили из-за движения льда

Кстати, по данным Гидрометцентра, толщина льда на Байкале составляет от 43 до 88 сантиметров. В большинстве районов она выше нормы на 6−14 сантиметров, а вот в нескольких местах, включая поселок Большое Голоустное и мыс Узур, лед тоньше положенного на 5−20 сантиметров.