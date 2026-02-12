Открытие ледовой переправы на Ольхон отложили из-за движения льда

Запланированное на 12 февраля 2026 года открытие ледовой переправы на остров Ольхон не состоялось. Как сообщили КП-Иркутск в МЧС региона, причиной стали подвижки льда. Поэтому специалисты тщательно следят за обстановкой, чтобы гарантировать всем участникам дорожного движения безопасный проезд.
КП-Иркутск обратилась за комментарием в Дирекцию автодорог региона, точные даты открытия зимника пока не сообщаются. Велика вероятность, что оно состоится в ближайшие дни. Сейчас остается только надеяться, что лед успокоится.
Кстати, по данным Гидрометцентра, толщина льда на Байкале составляет от 43 до 88 сантиметров. В большинстве районов она выше нормы на 6−14 сантиметров, а вот в нескольких местах, включая поселок Большое Голоустное и мыс Узур, лед тоньше положенного на 5−20 сантиметров.
Напомним, 9 февраля в Ольхонском районе автомобиль ушел под воду. Случилось это в 900 метрах от берега, машина как раз проезжала трещину. Водитель, уже лишенный прав за пьяную езду, выехал на лед вне разрешенной переправы. Двоим пассажирам удалось выбраться, а водитель и женщина-пассажир утонули.