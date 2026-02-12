Вашингтон
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Замкомандира батальона с позывным Гром погиб в зоне СВО

Замкомандира «Батальона Хохла» с позывным Гром погиб от полученного ранения в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Telegram-канале подразделения.

Замкомандира «Батальона Хохла» с позывным Гром погиб от полученного ранения в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Telegram-канале подразделения.

Как сообщили в «Ахмате», военный отправился на СВО в 2023 году, оставив дома четверых детей. Отмечается, что высокопоставленный боец добровольно участвовал в штурмовых операциях, хотя подобных задач ему не ставили.

В числе прочего Гром принимал участие в освобождении населенных пунктов Курской области.

Смертельное ранение он получил в Харьковской области.

— В направлении Казачьей Лопани ударило в машину. Ранение тяжелое, несовместимое (с жизнью, — прим. «ВМ»). Он принял удар на себя, — сообщается в публикации.

Днем ранее стало известно, что российский журналист Андрей Таджибаев, который приобрел популярность благодаря появившемуся в Сети мему «Или ты забыл, или ты не знал», погиб во время выполнения боевой задачи в зоне проведения специальной военной операции.

2 февраля глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что Герой России Муслим Муслимов погиб в зоне СВО.