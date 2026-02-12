Визовые центры Японии откроются в двух российских городах

Сервисно-визовые центры Японии возобновят работу в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщила компания VFS Global, занимающаяся аутсорсингом визовых и консульских услуг.
Отмечается, что центры начнут принимать посетителей с 12:00 12 февраля. Прием и выдача документов будут осуществляться по будням с 9:00 до 16:00 и только по предварительной записи.
В Москве СВЦ расположен на Олимпийском проспекте, 16, строение 5, в Санкт-Петербурге — на улице Стремянная, 21/5. Сервисный сбор за оформление визы составит 970 рублей, передает сайт.
Ранее стало известно, что безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией начнет действовать в конце февраля — начале марта. По оценкам представителей туристической отрасли, запуск безвизового режима может значительно увеличить поток туристов из Саудовской Аравии в Россию и усилить позиции страны на международном туристическом рынке.
Российские туроператоры предложили отменить визовый режим с Индией. Об этом в четверг, 5 февраля, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) по международному туризму Артур Мурадян.