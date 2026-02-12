Times: посол Британии в НАТО Лэпсли поселил любовницу в официальной резиденции

Посол Великобритании в НАТО Ангус Лэпсли оказался в центре дипломатического скандала после того, как поселил свою итальянскую подругу в официальной резиденции в Брюсселе. Об этом сообщает The Times.
По данным издания, 55-летний дипломат завязал отношения с бывшей стажеркой, с которой познакомился в штаб-квартире НАТО. Сейчас ей около 20 лет. А затем роман так завязался, что он поселил ее в служебной резиденции. Несмотря на то, что часть британских чиновников сочли подобное неуместным.
Отмечается, что отношения дошли до сведения заместителя верховного главнокомандующего силами НАТО в Европе адмирала сэра Кейта Блаунта. Однако после проверки возможных нарушений правил Лэпсли позволили сохранить должность, а позже его повысили до посла.
В британском МИД отказались комментировать, проживает ли дипломат в резиденции вместе с женщиной и оплачиваются ли расходы за счет бюджета. Сам Лэпсли также не стал давать пояснений.
