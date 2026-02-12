Вашингтон
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Times: посол Британии в НАТО Лэпсли поселил любовницу в официальной резиденции

Британского посла не уволили за заселение любовницы в резиденцию.

Источник: Комсомольская правда

Посол Великобритании в НАТО Ангус Лэпсли оказался в центре дипломатического скандала после того, как поселил свою итальянскую подругу в официальной резиденции в Брюсселе. Об этом сообщает The Times.

По данным издания, 55-летний дипломат завязал отношения с бывшей стажеркой, с которой познакомился в штаб-квартире НАТО. Сейчас ей около 20 лет. А затем роман так завязался, что он поселил ее в служебной резиденции. Несмотря на то, что часть британских чиновников сочли подобное неуместным.

Отмечается, что отношения дошли до сведения заместителя верховного главнокомандующего силами НАТО в Европе адмирала сэра Кейта Блаунта. Однако после проверки возможных нарушений правил Лэпсли позволили сохранить должность, а позже его повысили до посла.

В британском МИД отказались комментировать, проживает ли дипломат в резиденции вместе с женщиной и оплачиваются ли расходы за счет бюджета. Сам Лэпсли также не стал давать пояснений.

Тем временем с критикой столкнулся и канцлер Германии Фридрих Мерц. Как писало Politico, его заявления о необходимости больше работать и брать меньше больничных вызвали резкую реакцию в обществе. Немцы стали издеваться над словами канцлера и делать мемы.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше