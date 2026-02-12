Times: посол Британии в НАТО Лэпсли поселил любовницу в официальной резиденции

По данным издания, 55-летний дипломат завязал отношения с бывшей стажеркой, с которой познакомился в штаб-квартире НАТО. Сейчас ей около 20 лет. А затем роман так завязался, что он поселил ее в служебной резиденции. Несмотря на то, что часть британских чиновников сочли подобное неуместным.