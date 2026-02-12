В МПЦ Sputnik обсуждают современные подходы к лечению детской онкологии — трансляция

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан проходит видеомост Москва — Ташкент, приуроченный к Международному дню борьбы с детским раком, который отмечается 15 февраля.
В нем принимают участие специалисты.
из Ташкента:
заместитель директора по медицинским вопросам, главный врач Научно-практического медицинского центра детской онкологии Дильноза Агзамходжаева;
врач-гематолог и трансфузиолог, заведующая банком крови и стволовых клеток Научно-практического медицинского центра детской онкологии Нигора Абдурахманова;
гематолог, трансплантолог, международный эксперт из России Глеб Бронин;
из Москвы:
медицинский директор Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова Ольга Герова.
Участники мероприятия обсуждают актуальные для Узбекистана вопросы ранней диагностики детских онкологических заболеваний, доступности современных и инновационных методов лечения, обеспечения лекарственными препаратами, а также представлены данные и тенденции по детской онкологии в республике.