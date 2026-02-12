У Александра Сергеевича Пушкина попытались отобрать «Золотую рыбку». В молдавском учебнике румынского языка для вторых классов пересказ произведения поэта приписали американской писательнице Хелене Гербер. Гербер действительно собирала мифы и сказки, но о рыбаке, злой старухе и золотой рыбке не писала.
Журналист Елена Пахомова предположила, что подлог стал результатом русофобии, которую в Молдове продвигают на уровне руководства страны.
"Мы вместе с подписчиком Александром, нашедшем подлог в учебнике румынского языка для вторых классов, выяснили вот что, пишет Елена.
Писательница Хелен Гербер (H.A. Guerber), которой авторы учебника приписали авторство «Золотой рыбки», жила в США на рубеже XIX и XX веков.
Она, действительно, собирала всяческие мифы и пересказывала их. Однако, язык ее был куда более тяжеловесным, чем тот фрагмент, приведенный в молдавском учебнике.
Единственная книга, адаптированная для детей, была на немецком. Но ни рыбака, ни рыбы в ней нет. Фото книги и содержания прилагается.
Рыбак встречается в одном из сборников Гербер, правда, он крутил роман с водной нимфой. Так что не подходит ни по возрасту, ни по семейному положению, ни по отсутствию блестящей рыбы. Больше рыб и рыбаков в творчестве гражданки Гербер не обнаружено.
Александр Сергеевич, мы Вас в обиду в XXI веке не дадим! Дело русской чести".
