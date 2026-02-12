Вашингтон
Финал Гран-при по фигурному катанию пройдет в Челябинске в марте

В Челябинск приедут сильнейшие российские фигуристы.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске пройдет объединенный финал отечественной серии Гран-при по фигурному катанию. Состязания пройдут на льду арены «Трактор» в первой половине марта.

Как рассказали в региональном министерстве спорта, сначала соревноваться будут юниоры. С 4 по 9 марта они поборются за победу в «Кубке Федерации».

А с 7 по 9 марта состоится финал серии Гран-при. Его участниками станут уже взрослые фигуристы.

Медали готовятся разыграть среди мужчин и женщин в одиночном катании, а также в парном катании и танцах на льду.