Финал Гран-при по фигурному катанию пройдет в Челябинске в марте

В Челябинске пройдет объединенный финал отечественной серии Гран-при по фигурному катанию. Состязания пройдут на льду арены «Трактор» в первой половине марта.
Как рассказали в региональном министерстве спорта, сначала соревноваться будут юниоры. С 4 по 9 марта они поборются за победу в «Кубке Федерации».
А с 7 по 9 марта состоится финал серии Гран-при. Его участниками станут уже взрослые фигуристы.
Медали готовятся разыграть среди мужчин и женщин в одиночном катании, а также в парном катании и танцах на льду.