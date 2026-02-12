Вашингтон
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда шоу «Голос» умер в 36 лет

Звезда музыкального шоу «Голос Великобритании» (The Voice UK) Дин Франклин умер в возрасте 36 лет.

Звезда музыкального шоу «Голос Великобритании» (The Voice UK) Дин Франклин умер в возрасте 36 лет. Об этом пишет американский журнал Entertainment Weekly.

Мать Франклина сообщила о его смерти в соцсетях и рассказала, что он около двух месяцев боролся с онкологическим заболеванием. Сам музыкант в декабре объявлял поклонникам, что у него обнаружили рак пищевода четвертой стадии.

Франклин также отмечал, что не замечал никаких признаков заболевания, пока оно не распространилось на печень.

Ранее семья погибшей на Кипре 39-летней Любови Стрелковой обвинила местные власти в замалчивании правды о её смерти.