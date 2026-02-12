Звезда шоу «Голос» умер в 36 лет

Звезда музыкального шоу «Голос Великобритании» (The Voice UK) Дин Франклин умер в возрасте 36 лет. Об этом пишет американский журнал Entertainment Weekly.
Мать Франклина сообщила о его смерти в соцсетях и рассказала, что он около двух месяцев боролся с онкологическим заболеванием. Сам музыкант в декабре объявлял поклонникам, что у него обнаружили рак пищевода четвертой стадии.
Франклин также отмечал, что не замечал никаких признаков заболевания, пока оно не распространилось на печень.
