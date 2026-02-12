С марта в Приморье начнут вводить запреты выхода на лёд из-за потепления

С наступлением весеннего потепления в Приморье муниципалитеты начнут поэтапно вводить запреты на выход граждан на лёд. Как сообщили в краевом правительстве, уже с марта нахождение на замёрзших водоёмах становится опасным, а контролировать исполнение запретов будут правоохранители и административные комиссии.
Специалисты регионального МинГОЧС пояснили, что сроки введения ограничений зависят от погодных условий. Обычно запреты начинают действовать с марта, когда лёд теряет прочность и становится особенно коварным. Выезд любого транспорта на лёд запрещён с осени на постоянной основе.
Эта зима подтвердила серьёзность рисков: в Амурском заливе под лёд ушли семь автомобилей, ещё один — на озере Ханка, при этом погибли два человека. На протяжении всего холодного сезона спасатели совместно с полицией проводили профилактические рейды, но полностью исключить трагедии не удалось.
Ледовая обстановка в заливе Петра Великого за последнюю неделю существенно не изменилась. В Амурском заливе зафиксирован незначительный отрыв кромки тонкого припайного льда из-за сильного северного ветра. Это первый признак начинающегося разрушения ледового покрова.