С марта в Приморье начнут вводить запреты выхода на лёд из-за потепления

Эта зима подтвердила серьёзность рисков: в Амурском заливе под лёд ушли семь автомобилей, ещё один — на озере Ханка, при этом погибли два человека. На протяжении всего холодного сезона спасатели совместно с полицией проводили профилактические рейды, но полностью исключить трагедии не удалось.