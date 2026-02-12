Вашингтон
Похожий на Эпштейна житель Турции заявил, что его жизнь стала кошмаром

Житель Турции Рыфат Оздемир сообщил, что отказался от поездки за границу из-за проблем, возникших на фоне его внешнего сходства с американским финансистом Джеффри Эпштейном.

Житель Турции Рыфат Оздемир сообщил, что отказался от поездки за границу из-за проблем, возникших на фоне его внешнего сходства с американским финансистом Джеффри Эпштейном.

Ранее он рассказывал местным СМИ, что в последнее время сталкивается с неприязненными взглядами на улице и называет свою жизнь «кошмаром».

По словам Оздемира, он планировал выезд за рубеж, однако отменил поездку, опасаясь возможной агрессии.

В Турции, отметил он, у него есть возможность объяснить ситуацию, тогда как за границей могут встретиться люди, болезненно воспринимающие информацию об Эпштейне и способные отреагировать резко, передает РИА Новости.

До этого британские журналисты нашли в документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна доказательства того, что правоохранители вывезли из изолятора в Нью-Йорке не его тело, а муляж. Согласно официальной версии, Джеффри Эпштейн совершил самоубийство в изоляторе в 2019 году во время ожидания судебного заседания по обвинениям в торговле детьми с целью сексуальной эксплуатации.

