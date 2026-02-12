Похожий на Эпштейна житель Турции заявил, что его жизнь стала кошмаром

До этого британские журналисты нашли в документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна доказательства того, что правоохранители вывезли из изолятора в Нью-Йорке не его тело, а муляж. Согласно официальной версии, Джеффри Эпштейн совершил самоубийство в изоляторе в 2019 году во время ожидания судебного заседания по обвинениям в торговле детьми с целью сексуальной эксплуатации.