В Омской области сокращают отдых для судей в отставке?

По состоянию на четверг, 12 февраля 2026 года, на портале госзакупок опубликовано 6 лотов по организации санаторно-курортного лечения для судей в отставке. Каждый предполагает направление бывших служителей Фемиды по одному из направлений — в санаторий Омска, Омской области (в Красноярку), Новосибирской области, Белокуриху, Кисловодск и Пятигорск.
Согласно опубликованным данным, самым дорогим направлением является Новосибирская область: в оказание соответствующих услуг продолжительностью в 12 дней для 19 человек готовы вложить свыше 1,61 миллиона рублей, то есть примерно по 85,2 тысячи за путевку. В Белокуриху готовы направить 13 человек, что обойдется максимально в 1,49 миллиона рублей. В общей сложности 8 путевок (по 73,8 тысячи каждая) закупается для отдыха судей в отставке на территории Омской области, тогда как еще семерых готовы отправить в Кисловодск за 666 тысяч рублей. Отдых и восстановление 4 экс-служителей Фемиды в пятигорских здравницах оценили в сумму чуть выше 343 тысяч рублей, по 85,8 тысячи за путевку.
Таким образом, в 2026 году планируется оздоровить 51 судью в отставке из Омской области, во что вкладывается более 7,61 миллиона рублей. По подсчетам «СуперОмска», в 2025 году закупалось в общей сложности 84 путевки на сумму свыше 9,25 миллиона рублей, направления совпадали. Не исключено, что в текущем сезоне закупочная кампания не завершена, но на момент публикации можно сделать вывод о сокращении «программы отдыха» этой категории лиц.