В Омской области сокращают отдых для судей в отставке?

Согласно опубликованным данным, самым дорогим направлением является Новосибирская область: в оказание соответствующих услуг продолжительностью в 12 дней для 19 человек готовы вложить свыше 1,61 миллиона рублей, то есть примерно по 85,2 тысячи за путевку. В Белокуриху готовы направить 13 человек, что обойдется максимально в 1,49 миллиона рублей. В общей сложности 8 путевок (по 73,8 тысячи каждая) закупается для отдыха судей в отставке на территории Омской области, тогда как еще семерых готовы отправить в Кисловодск за 666 тысяч рублей. Отдых и восстановление 4 экс-служителей Фемиды в пятигорских здравницах оценили в сумму чуть выше 343 тысяч рублей, по 85,8 тысячи за путевку.