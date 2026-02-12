Пассажирка забрала 18 тысяч рублей у водителя новосибирской маршрутки

Женщина обратилась в отдел полиции № 3 в Краснообске. После звонка следователя перевозчику и самому водителю деньги были возвращены. Водитель маршрутки, в свою очередь, пояснил, что посчитал требование о возврате крупной суммы с карты на другое имя и с чужого номера типичной мошеннической схемой. Он самостоятельно обратился в службу безопасности банка, сотрудница которого после проверки инициировала возврат платежа отправителю.