Пассажирка забрала 18 тысяч рублей у водителя новосибирской маршрутки

В Новосибирске пассажирка маршрутки по ошибке перевела водителю 18,7 тысячи рублей, которые предназначались арендодателю. Мужчина отказался возвращать деньги, заподозрив мошенничество, и вернул их только после звонка следователя и проверки службы безопасности банка. Женщина обратилась с заявлением в полицию, по факту инцидента проводится проверка. Историю с конфликтом и разбирательством рассказывает «КП-Новосибирск» со ссылкой на участников событий и пресс-службу областного главка МВД.
«Я стала набирать имя и отчество моего арендодателя, быстро перевела 18,7 тысяч рублей. А потом заглянула в историю и увидела, что случайно отправила деньги водителю маршрутки, которому переводила деньги за проезд. Я стала звонить водителю, тот отказался вернуть деньги. Смеялся в трубку: “Это деньги мошенников, я их не верну”, — рассказала девушка.
Женщина обратилась в отдел полиции № 3 в Краснообске. После звонка следователя перевозчику и самому водителю деньги были возвращены. Водитель маршрутки, в свою очередь, пояснил, что посчитал требование о возврате крупной суммы с карты на другое имя и с чужого номера типичной мошеннической схемой. Он самостоятельно обратился в службу безопасности банка, сотрудница которого после проверки инициировала возврат платежа отправителю.
«Из полиции мне звонили, я напишу объяснение. Не думаю, что совершил какое-то правонарушение», — цитирует издание слова водителя.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили факт обращения: «Заявление в полицию от женщины поступало, оно зарегистрировано в установленном порядке. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Денежные средства возвращены женщине».
Новосибирский адвокат Михаил Спиридонов, комментируя ситуацию, отметил, что обращение в полицию помогло установить отсутствие злого умысла, а в случае отказа от добровольного возврата вернуть ошибочный перевод можно в гражданском порядке через суд как неосновательное обогащение.