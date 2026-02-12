Директор новосибирского института СО РАН заплатит 20 тысяч за бывшего пристава в штате

Руководитель института принял на работу человека, который до этого служил судебным приставом-исполнителем. По закону, если бывший госслужащий устраивается на новое место в течение двух лет после увольнения, его новый начальник обязан в десятидневный срок уведомить об этом прежнее ведомство. Директор института этого не сделал.