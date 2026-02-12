В Госдуме поддержали идею изменить график работы для беременных

«Защита материнства и детства — это наша общая задача, и мы должны к этому идти», — подчеркнула парламентарий в беседе с «Москвой 24».
По её словам, подобные меры позволят снять с женщин психологическое давление, связанное с необходимостью совмещать работу и заботу о ребёнке, а работодатели, в свою очередь, смогут сохранить ценных специалистов. Кроме того, депутат ГД РФ отметила важность создания детских комнат в центрах занятости и студенческих общежитиях как промежуточного шага на пути к полноценным детским садам при местах работы или учёбы.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости продлить время работы детских садов и ясельных групп. Госдума уже обратилась к председателю правительства Михаилу Мишустину по вопросу продления работы детсадов в России.
