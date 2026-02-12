Полиция установила личность подозреваемого в массовой стрельбе в школе в Канаде

Напомним, что жертвами нападения стали учитель и пятеро учеников. Позже в доме нападавшего трансгендера* нашли тела его 39-летней матери и 11-летнего сводного брата. По данным полиции, они были убиты ещё до того, как Ван Рутселаар отправился в школу. Позже нападавший покончил с собой.