Полиция установила личность подозреваемого в массовой стрельбе в школе в Канаде

Полиция Канады установила личность подозреваемого, убившего девять человек в школе города Тамблер-Ридж. Подозреваемым оказался 18-летний Джесси Ван Рутселаар — биологический мужчина, идентифицировавший себя как женщина* и имевший проблемы с психическим здоровьем. Информацию об этом распространило издание The Guardian.
Напомним, что жертвами нападения стали учитель и пятеро учеников. Позже в доме нападавшего трансгендера* нашли тела его 39-летней матери и 11-летнего сводного брата. По данным полиции, они были убиты ещё до того, как Ван Рутселаар отправился в школу. Позже нападавший покончил с собой.
Заместитель комиссара Королевской канадской конной полиции Дуэйн Макдональд сообщил, что правоохранители уже приезжали к семье по вызовам, связанным с психическим здоровьем. У подозреваемого ранее изымали огнестрельное оружие, однако позже владелец подал ходатайство о его возвращении. Мотивы случившегося пока не установлены.
В результате стрельбы одна 12-летняя девочка получила тяжёлые ранения головы и шеи. По словам её матери, ребёнок сейчас борется за жизнь в больнице Ванкувера. Школа Тамблер-Ридж, где учатся 160 детей, закрыта до конца недели.
