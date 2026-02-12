Вашингтон
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

The Sun: экс-принц Британии Эндрю задолжал королевской семье £12 млн

Брат Карла III занял у семьи £12 млн, чтобы замять громкий секс-скандал с американкой Вирджинией Джуфре.

Источник: Аргументы и факты

Брат короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор должен королевской семье £12 млн ($16,3 млн), деньги ушли на то, чтобы замять громкий секс-скандал с американкой Вирджинией Джуфре. Об этом со ссылкой на источники пишет газета The Sun.

Джуфре обвинила экс-принца Британии Эндрю в изнасиловании. По словам американки, член королевской семьи был среди нескольких мужчин, с которыми ее в 17-летнем возрасте заставляли заниматься сексом.

Как утверждает The Sun, для урегулирования секс-скандала Эндрю занял у матери — британской королевы Елизаветы II (1926−2022) — £7 млн. Из фонда мужа королевы принца Филиппа, герцога Эдинбургского (1921−2021) Эндрю получил £3 млн. Еще £1,5 млн ему одолжил Карл III. Оставшуюся сумму добавили другие члены королевской семьи.

По словам источника, Эндрю до сих пор не вернул семье ни копейки.

Эндрю Маунтбеттен-Виндзор долгие годы отвергал обвинения Джуфре. На урегулирование спора во внесудебном порядке он пошел после того как женщина подала против него иск в США. Экс-принц Британии выплатил американке компенсацию.

Ранее сообщалось, что экс-принц Британии Эндрю пишет мемуары о связях с Эпштейном.

Узнать больше по теме
Карл III: биография монарха и его путь к трону Великобритании
Королевская семья остается для жителей Великобритании и стран Содружества символом величия и благородства. Новым главой королевства после смерти Елизаветы II стал Карл III, который был принцем долгие годы. Как он шел к этому и чего добился в жизни — разберем подробно в статье.
Читать дальше