The Sun: экс-принц Британии Эндрю задолжал королевской семье £12 млн

Брат короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор должен королевской семье £12 млн ($16,3 млн), деньги ушли на то, чтобы замять громкий секс-скандал с американкой Вирджинией Джуфре. Об этом со ссылкой на источники пишет газета The Sun.
Джуфре обвинила экс-принца Британии Эндрю в изнасиловании. По словам американки, член королевской семьи был среди нескольких мужчин, с которыми ее в 17-летнем возрасте заставляли заниматься сексом.
Как утверждает The Sun, для урегулирования секс-скандала Эндрю занял у матери — британской королевы Елизаветы II (1926−2022) — £7 млн. Из фонда мужа королевы принца Филиппа, герцога Эдинбургского (1921−2021) Эндрю получил £3 млн. Еще £1,5 млн ему одолжил Карл III. Оставшуюся сумму добавили другие члены королевской семьи.
По словам источника, Эндрю до сих пор не вернул семье ни копейки.
Эндрю Маунтбеттен-Виндзор долгие годы отвергал обвинения Джуфре. На урегулирование спора во внесудебном порядке он пошел после того как женщина подала против него иск в США. Экс-принц Британии выплатил американке компенсацию.
Ранее сообщалось, что экс-принц Британии Эндрю пишет мемуары о связях с Эпштейном.