Самарцам в течение года вернут переплату за газ

Тысячи самарцев, переплачивавших за техобслуживание газовых плит и колонок в 2024—2025 годах, получат компенсацию. Причём автоматически — без заявлений и хождений по инстанциям. Об этом сообщил руководитель областного УФАС Леонид Пак.
Размер возврата напрямую зависит от того, сколько люди переплатили. По данным антимонопольной службы, раньше некоторые категории жителей платили за газовое обслуживание от 8 до 67% сверх реальной стоимости. УФАС и «Самарагаз» подписали мировую по тарифам 2024−2025 годов. Суд её утвердил. Расценки на обслуживание внутридомового газа снизят на 6−80% в зависимости от вида работ. Переплату вернут в течение года авансом в счёт будущих начислений.
С 1 марта 2026 года в области вводится новый порядок: тарифы на обслуживание газового оборудования станут государственными, рассчитываться будут строго по методике ФАС.