Самарцам в течение года вернут переплату за газ

Размер возврата напрямую зависит от того, сколько люди переплатили. По данным антимонопольной службы, раньше некоторые категории жителей платили за газовое обслуживание от 8 до 67% сверх реальной стоимости. УФАС и «Самарагаз» подписали мировую по тарифам 2024−2025 годов. Суд её утвердил. Расценки на обслуживание внутридомового газа снизят на 6−80% в зависимости от вида работ. Переплату вернут в течение года авансом в счёт будущих начислений.