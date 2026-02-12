Влюблённым парам раскрыли секреты вечной романтики

Кроме того, важно замечать мелочи, которые делает партнёр, и благодарить за них, не воспринимая как должное. Необходимо ежедневно проявлять небольшие знаки внимания, чтобы «поливать» чувства, как растение. К числу важных привычек эксперт также отнесла тактильность, публичные комплименты и совместные свидания, которые помогают уединяться и сближаться. А ещё полезно возвращаться к воспоминаниям, которые будоражили в начале отношений.
«Когда мы понимаем, что определённый цветок требует особенной заботы, мы эту заботу проявляем. Мы, например, знаем, что шёлк нужно стирать на определённой температуре, чтобы он не испортился. Так же и с чувствами», — отметила психотерапевт в интервью «Радио 1».
Ранее аналитики оценили стоимость романтического ужина и букета роз в соотношении со средней зарплатой в крупных российских городах. Абсолютным лидером стала Москва: несмотря на самый дорогой вечер — почти 7 тысяч рублей — уровень доходов позволяет горожанам устраивать до 24 свиданий в месяц.
