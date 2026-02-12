Влюблённым парам раскрыли секреты вечной романтики

Кроме того, важно замечать мелочи, которые делает партнёр, и благодарить за них, не воспринимая как должное. Необходимо ежедневно проявлять небольшие знаки внимания, чтобы «поливать» чувства, как растение. К числу важных привычек эксперт также отнесла тактильность, публичные комплименты и совместные свидания, которые помогают уединяться и сближаться. А ещё полезно возвращаться к воспоминаниям, которые будоражили в начале отношений.