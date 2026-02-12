«Небезопасно для него»: Звезда сериала «Ландыши» объяснила разрыв со Стасом Пьехой

По словам артистки, причиной расставания стала её природная эмоциональность, которая оказалась несовместима с характером избранника. Вместе с тем она признала, что Пьеха заложил в неё много «правильных и взрослых мыслей».
«Я очень-очень эмоциональный человек, я очень яркий и открытый человек в плане выражения своих эмоций и в плане вообще жизни. А он тоже тревожный, контролирующий, и для него моё проявление эмоций — оно для него небезопасно», — пояснила Здорик.
Несмотря на болезненный разрыв, Ника с оптимизмом смотрит в будущее. Она призналась, что мечтает о большой семье и детях, причём хочет стать мамой как можно раньше. Друзья и коллеги советуют ей не торопиться и «пожить для себя», но Здорик не боится, представляя, как она будет наряжать свою дочь, обнимать её, менять ей подгузники и отводить в секцию.
Кстати, в апреле 2025 года Ника Здорик заявила, что причиной её расставания со Стасом Пьехой стала его безэмоциональность. Она добавила, что не последнюю роль в этом сыграла его наркозависимость, ведь запрещёнными веществами певец глушил все свои эмоции.
