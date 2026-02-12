Созданы алгоритмы для проверки ИИ-систем на «галлюцинации»

В основу нового подхода заложено представление запросов и ответов как элементов специальных метрических пространств, в которых расстояния между текстами задаются через так называемое семантическое сходство. Количественные оценки различий между текстами позволяют формализовать их «смысловую близость» и применять методы статистического анализа, пояснили ТАСС в МГППУ.