Новый дизайн-код уличных киосков утвердят в Самаре до конца первого квартала 2026

В течение года с момента утверждения дизайн-кода для предпринимателей будет действовать переходный период. Это время дается на ознакомление с новыми правилами и приведение торговых объектов в нормативный вид. Проконсультироваться насчет этого можно будет в департаменте туризма, предпринимательства и торговли. Также готов помочь главный архитектор Самары Илья Соколов. По словам Юлии Ашурковой, лучшие практики оформления торговых точек будут тиражировать как образцы для подражания.