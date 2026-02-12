Новый дизайн-код уличных киосков утвердят в Самаре до конца первого квартала 2026

Новый дизайн-код уличных торговых объектов в Самаре прошел юридическую экспертизу. Его планируют утвердить до конца первого квартала 2026 года. Об этом стало известно во время прямого эфира с первым замглавы города Юлией Ашурковой.
«Сейчас неопрятные торговые объекты нередко портят внешний облик улиц. Однако с внедрением единого дизайн-кода у предпринимателей будут четкие и понятные правила по оформлению своих объектов. Цель — не ограничить бизнес, а помочь ему встроиться в городскую среду», — рассказала Юлия Ашуркова.
После утверждения дизайн-код будет действовать на территории всей Самары. Он включает правила расположения уличных киосков и павильонов, в том числе объектов сезонной торговли, вдоль тротуаров и на перекрестках. Также дизайн-код определяет их габариты, оформление фасадов, информационных конструкций и вывесок.
«Это начало системной работы по обновлению городского пространства. Самара станет еще привлекательнее для жителей, гостей и инвесторов», — отметила первый вице-мэр.
В течение года с момента утверждения дизайн-кода для предпринимателей будет действовать переходный период. Это время дается на ознакомление с новыми правилами и приведение торговых объектов в нормативный вид. Проконсультироваться насчет этого можно будет в департаменте туризма, предпринимательства и торговли. Также готов помочь главный архитектор Самары Илья Соколов. По словам Юлии Ашурковой, лучшие практики оформления торговых точек будут тиражировать как образцы для подражания.
Тех, кто по истечении переходного периода так и не изменит внешний облик своих объектов, ждет штраф. Для физических лиц он составит от 2,5 до 5 тысяч рублей, для должностных — от 25 до 50 тысяч, а для юрлиц — от 50 до 75 тысяч.