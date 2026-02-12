Вашингтон
Двое россиян выступят на Олимпиаде 12 февраля

В четверг, 12 февраля, на Олимпиаде разыграют девять комплектов медалей.

В четверг, 12 февраля, на Олимпиаде разыграют девять комплектов медалей. Россию в этот день представят лыжница Дарья Непряева и горнолыжница Юлия Плешкова. Шансов на награды у обеих, по мнению экспертов, немного.

Плешкова выступит в супергиганте. Фаворитами здесь считаются итальянки София Годжа и Федерика Бриньоне, а также чешка Эстер Ледецкая. Начало в 13:30.

Непряева побежит гонку с раздельным стартом на 10 км. Два предыдущих старта на Играх у нее не задались: 17-е место в скиатлоне и провал в спринте, где она даже не прошла квалификацию. Конкурировать с мощной шведской командой и американкой Джессикой Диггинс будет крайне сложно. Старт — в 15:00.

В хоккей сегодня сыграют Канада и Чехия. Кроме того, медали разыграют конькобежки на 5000 м, шорт-трекисты на 500 м у женщин и 1000 м у мужчин, а также сноубордисты и фристайлисты.

Читайте также: «Украинскому шорт-трекисту МОК запретил надевать шлем с цитатой писательницы».

