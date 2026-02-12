ЧП в уфимском аэропорту: воздушное судно получило повреждение крыла

Уфимская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения требований безопасности полетов в аэропорту столицы Башкирии. Поводом стал инцидент, произошедший в минувшем ноябре.
По данным пресс-службы Приволжской транспортной прокуратуры, что работник сервисной службы во время проведения противообледенительной обработки воздушного судна повредил правое полукрыло самолета. В результате лайнер отстранили от полетов для проведения ремонта.
Транспортный прокурор внес представление руководителю аэропорта. В целях предотвращения подобных ситуаций в документацию, регламентирующую технологический процесс обработки судов, были внесены изменения.
Также Ространснадзор привлек виновного сотрудника к административной ответственности по статье «Действия, угрожающие безопасности полетов» и назначил ему штраф.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.