Более 3700 жилых домов в Киеве остаётся без тепла после ударов по ТЭЦ

Ранее Life.ru сообщал, что ночью Российская армия провела серию мощных атак по объектам в Киеве, Днепропетровске и Одессе. В украинcкой столице под удар попали ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5. На месте были видны несколько сильных пожаров.