Более 3700 жилых домов в Киеве остаётся без тепла после ударов по ТЭЦ

Из них 2600 домов находятся в четырёх районах города — Деснянском, Днепровском, Печерском и Соломенском. Кличко уточнил, что причиной стали повреждения объектов критической инфраструктуры.
Кроме того, в Деснянском и Днепровском районах в 1100 домов подача теплоносителя невозможна из-за разрушений, накопленных в результате предыдущих атак. Таким образом, последствия ударов накладываются друг на друга, усугубляя кризисную ситуацию в энергосистеме города.
Ранее Life.ru сообщал, что ночью Российская армия провела серию мощных атак по объектам в Киеве, Днепропетровске и Одессе. В украинcкой столице под удар попали ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5. На месте были видны несколько сильных пожаров.
