Россияне назвали главные критерии при выборе новостроек

Так, цена имеет решающее значение для 62,5% читателей во «ВКонтакте» и 53% подписчиков телеграм-канала. Качество постройки и отделки волнует 56,25% и 47% соответственно. Репутация компании важна для 43,75% и 39% пользователей, а опыт работы на рынке — для 31,25% и 24%. При этом своевременный ввод домов в эксплуатацию выбрали 31,25% и 40% респондентов. На обилие рекламы обратили внимание лишь 6,25% и 3% опрошенных.
Участники опроса в «Одноклассниках» оказались более консервативны: для них ключевым критерием стала репутация (31,6%), за ней следует опыт работы (15,8%). Рекламу и федеральный уровень девелопера сочли значимыми по 5,3% респондентов. Часть опрошенных во всех трёх источниках заявили, что не планируют покупку жилья из-за отсутствия средств и невозможности обслуживать ипотеку.
К слову, в феврале 2026 года на рынке недвижимости обострился дефицит ликвидного жилья. При этом сроки продажи многих квартир затягиваются. Такая парадоксальная ситуация стала влиять и на цены. Life.ru выяснил, сколько будут стоить квартиры и дома с 1 марта.
