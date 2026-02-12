Россияне назвали главные критерии при выборе новостроек

Так, цена имеет решающее значение для 62,5% читателей во «ВКонтакте» и 53% подписчиков телеграм-канала. Качество постройки и отделки волнует 56,25% и 47% соответственно. Репутация компании важна для 43,75% и 39% пользователей, а опыт работы на рынке — для 31,25% и 24%. При этом своевременный ввод домов в эксплуатацию выбрали 31,25% и 40% респондентов. На обилие рекламы обратили внимание лишь 6,25% и 3% опрошенных.