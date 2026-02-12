Вашингтон
Замкомандира батальона спецназа «Ахмат» погиб в Харьковской области

Замкомандира батальона спецназа «Ахмат» погиб при ударе дрона.

Источник: Аргументы и факты

Замкомандира батальона спецподразделения «Ахмат», известный под позывным Гром, погиб в результате атаки украинского беспилотника на территории Харьковской области. Данная информация была обнародована в Telegram-канале командира подразделения, замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенанта Апти Алаудинова.

«Вчера погиб Гром. Наш заместитель командира батальона», — говорится в публикации.

Сообщается, что гибель военнослужащего произошла неподалёку от Казачьей Лопани в Харьковской области, где вражеский FPV-дрон нанёс удар по автомобилю.

«Ранение тяжёлое, несовместимое. Он принял удар на себя», — добавил Алаудинов.

Ранее сообщалось, что командир батальона «АрБат» Айк Гаспарян погиб в зоне СВО.