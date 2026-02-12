Замкомандира батальона спецназа «Ахмат» погиб в Харьковской области

Замкомандира батальона спецподразделения «Ахмат», известный под позывным Гром, погиб в результате атаки украинского беспилотника на территории Харьковской области. Данная информация была обнародована в Telegram-канале командира подразделения, замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенанта Апти Алаудинова.