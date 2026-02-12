В Ростове выставили на продажу бывший военный корабль за 11 млн рублей

В Ростове-на-Дону за 11 млн рублей продают бывший военный корабль — большой гидрографический катер (БГК ПР-1896). Цена — 11 млн рублей. Детали опубликовали на сайте с бесплатными объявлениями.
Судно со стальным корпусом спустили на воду еще в 1969 году. Его длина — 28,5 метра, ширина — 5,4 метра, осадка — 2 метра. Катер рассчитан на 12 пассажиров.
По словам продавца, судно может быть служебно-разъездным, грузовым (трюм на 10 тонн), рыболовным. Также есть возможность использовать транспорт в качестве буксира (мощность 450 лошадиных сил).
Корпус пережил ремонт, но сейчас его состояние оценивается как «отличное». Восстановили винто-рулевой комплекс. Двигатель пока находится на ремонте. На борту есть радар, радиостанция и эхолот.
Сейчас проводится этап предъявления Регистру. Катер находится в продаже, но будет рассматриваться и аренда.
Добавим, объявление было опубликовано 19 января, к 12 февраля оно набрало уже 7207 просмотров.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.