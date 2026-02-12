Самара вошла в новый тематический маршрут «Самоцветы Приволжья»

Поезд проследует до Москвы, а каждый вагон станет площадкой для культурного обмена. В поезде обещают провести настоящий этно-фестиваль, где юные послы дружбы будут рассказывать о традициях своих регионов. В Москве для школьников проведут экскурсию, покажут главные достопримечательности и культурные объекты.