Таиланд намерен сократить безвизовый режим: что произошло

Таиланд может сократить срок безвизового пребывания с 60 до 30 дней. Об этом сообщает Thailand News со ссылкой на Министерство туризма и спорта.
Как отмечается, специальный комитет при правительстве пересматривает действующую схему для граждан 93 стран. Мера направлена на закрытие лазеек, которыми могут пользоваться иностранцы для нелегальной деятельности.
«Это изменение не должно повлиять на туризм, поскольку иностранные туристы в среднем остаются в Таиланде не более 21 дня», — заявила постоянный секретарь министерства Наттрия Тавеевонг.
Она добавила, что при необходимости туристы смогут подать заявку на продление, как и прежде. Представители туристической отрасли также поддержали инициативу. И подчеркнули, что большинство путешественников не используют весь 60-дневный срок.
Программа безвизового въезда на 60 дней действует с середины 2024 года. В последние месяцы власти усилили контроль за случаями последовательных въездов, которые могут указывать на попытки длительного проживания под видом туризма.
Тем временем россиянам напомнили о других направлениях для путешествий. Так, с 27 января 2026 года для граждан РФ начал действовать безвизовый режим при поездках в Мьянму. Посол России Искандер Азизов отмечал, что направление подходит для культурного и исторического туризма.