Таиланд намерен сократить безвизовый режим: что произошло

Тем временем россиянам напомнили о других направлениях для путешествий. Так, с 27 января 2026 года для граждан РФ начал действовать безвизовый режим при поездках в Мьянму. Посол России Искандер Азизов отмечал, что направление подходит для культурного и исторического туризма.