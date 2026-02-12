Вашингтон
Анапский техникум возобновил работу в штатном режиме после стрельбы

Анапский индустриальный техникум вернулся к обычному графику работы после случившейся там накануне стрельбы. Об этом ТACС сообщила глава города-курорта Светлана Маслова.

Источник: Life.ru

«Техникум работает, все мероприятия проводятся в соответствии с планом», — сказала она.

Напомним, что стрельба произошла днём 11 февраля рядом с индустриальным техникумом на улице Промышленной. Стрелявший был задержан, при себе у него обнаружили разгрузочный жилет, полностью укомплектованный патронами. Выяснилось, что это подросток 17-ти лет, он учился в этом же техникуме. В результате ЧП есть погибший — охранник техникума, который первый принял на себя удар.

