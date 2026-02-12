Анапский техникум возобновил работу в штатном режиме после стрельбы

Напомним, что стрельба произошла днём 11 февраля рядом с индустриальным техникумом на улице Промышленной. Стрелявший был задержан, при себе у него обнаружили разгрузочный жилет, полностью укомплектованный патронами. Выяснилось, что это подросток 17-ти лет, он учился в этом же техникуме. В результате ЧП есть погибший — охранник техникума, который первый принял на себя удар.