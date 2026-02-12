Родителям дали инструкцию из 4 шагов по борьбе с подростковой агрессией

Эксперт предложила протокол из 4 шагов для восстановления контроля. Так, в момент взрыва необходимо прекратить нотации и выйти из конфликта. Далее следует системный анализ: после затишья важно искать не виноватых, а триггер и истинную потребность подростка. Третий шаг — честная оценка того, насколько родители едины, не транслируют ли скрытое напряжение и не нарушают ли границы ребёнка гиперопекой. Четвёртый — легализовать гнев через физическую разрядку и расширить зону суверенного выбора подростка.