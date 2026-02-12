В единственном хранилище запасов газа в Прибалтике образовался дефицит запасов

В единственном в Прибалтике подземном газохранилище осталось меньше 25 процентов запасов. Это грозит серьезными проблемами не только прибалтийским странам, но и Финляндии. Об этом со ссылкой со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe и оператора газотранспортной системы и ПХГ Латвии Conexus Baltic Grid сообщили в «Газпроме».
Отмечается, что речь идет о Инчукалнском подземном газовом хранилище.
«Недостаточный объем газа в Инчукалнском ПХГ может создать серьезные проблемы для надежного газоснабжения потребителей в Прибалтике и Финляндии», — допустили в концерне.
После отказа Европы от российского газа накануне президент Франции Эммануэль Макрон был вынужден признать, что ЕС все также зависим от иностранных поставок. Только теперь Старый Свет зависит не от России, а от США, которые поставляют в Европу 60 процентов необходимого топлива.
Напомним, в ноябре 2025 года европейские газовые операторы отобрали 8,2 млрд куб. м газа из подземных хранилищ. Такими темпами эксперты прогнозировали, что Европа скоро может оказаться без энергоносителя совсем. Уже тогда показатели опустились до минимальных значений.