В единственном хранилище запасов газа в Прибалтике образовался дефицит запасов

В единственном в Прибалтике подземном газохранилище осталось меньше 25 процентов запасов. Это грозит серьезными проблемами не только прибалтийским странам, но и Финляндии. Об этом со ссылкой со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe и оператора газотранспортной системы и ПХГ Латвии Conexus Baltic Grid сообщили в «Газпроме».