Новосибирцы в среднем готовы потратить 9 тысяч рублей на подарок к 14 февраля

Что касается самого подарка, то большинство — 32 процента — хотели бы получить романтический ужин, еще 30 процентов — небольшое путешествие или выходные вдвоем. 22 процента хотели бы получить цветы, 17 процентов — ювелирные украшения или бижутерию, 16 процентов — смарт-часы или наушники, 15 процентов — фотосессию вдвоем, столько же — мягкие игрушки, 14 процентов — подарки ручной работы, 12 процентов — парфюмерию, 10 процентов — хороший алкоголь. А 16 процентов заявили, что подарок им не важен.