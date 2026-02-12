«Заползаем змейкой». Жители Перми жалуются на давку в автобусах и опоздания

«Уже несколько раз сталкивались с ситуацией, когда автобус № 50, следуя в сторону мкр Паркового, доезжал только до ост. “Ул. Хохрякова” и высаживал всех. Люди стояли толпой и ждали другие автобусы, а потом пытались в них влезть. При этом оплата производится второй раз. В эту ситуацию попадают и дети», — рассказывает пермячка Елена.