«Заползаем змейкой». Жители Перми жалуются на давку в автобусах и опоздания

Многие пермяки отмечают, что с начала этого года с общественным транспортом творится что-то непонятное. Часто его просто не дождаться. А если дождался, то не факт, что влезешь внутрь. С чем это связано? Увеличат количество рейсов? Разбор ситуации — в материале сайта perm.aif.ru.
«Гармошки» не спасают.
«На днях стояла 36 минут на остановке “Авторадио” в ожидании автобуса № 14. Он так и не приехал. Пришлось добираться до работы с пересадкой. Потеряны время, деньги и нервные клетки», — поделилась пермячка Анастасия.
«Часто приходится подолгу ждать 14-й. В часы пик автобусы приходят переполненными — заползаем змейкой. Лучше бы вернули обычные машины взамен больших, но сделали больше рейсов», — считает житель краевого центра Николай.
На этот маршрут жалобы поступают регулярно с тех пор, как в прошлом году сменился перевозчик и на линию выпустили «гармошки». Жители не понимают, почему нельзя увеличить число рейсов хотя бы в час пик.
"Плановое количество машин на маршрутах с автобусами особо большого класса было рассчитано таким образом, чтобы общая провозная способность была больше, чем ранее, но требовалось меньшее количество водителей, — комментирует ситуацию департамент транспорта администрации Перми. — Это важно, поскольку на сегодня дефицит кадров прослеживается по всей стране.
Проблемы возникают и с другими автобусами. В их числе № 10, 33, 50, 81. Горожане пишут, что транспорта в городе, по их впечатлениям, в целом стало меньше. Результат — лёгкая или средней степени заморозка пассажиров на остановках, а затем — согревающая в салоне давка.
«Количество транспорта на маршрутах непостоянное — оно зависит от дня недели и времени суток, а также множества других факторов, — сообщили власти. — В последнее время чаще всего из-за снегопадов сильно снижена скорость движения. На улицах образуются заторы 9−10 баллов, чаще возникают ДТП, мешающие проезду. Всё это влияет на время ожидания автобусов и трамваев».
Кстати, в этом году в снегу застревали и те и другие. Один из таких случаев произошёл 4 февраля.
«На остановке “Ул. Ушинского” трамвай № 7 остановился, чтобы высадить пассажиров, открыл двери, а внутрь салона стал сыпаться снег — настолько заваленными были пути. Вагон застрял. Людям сказали выходить и пересаживаться на другой транспорт», — рассказала жительница Перми Алиса.
С кем и как дептранс взаимодействует по вопросу очистки дорог и путей от снега?
«Водители общественного транспорта сообщают в центральную диспетчерскую службу о проблемах с проездом на том или ином участке. Эта информация сразу же передаётся дорожным службам для приоритетной очистки или подсыпки участка. В части трамвайных путей сообщение поступает в “ПермГорЭлектроТранс”, — ответили сайту perm.aif.ru. — Предприятие регулярно проводит очистку путей трамваями-снегоочистителями и грейдерами. Кроме того, стрелочные переводы снабжены системой подогрева. Но в условиях обильных снегопадов на уборку требуется время».
Если срыв рейса или опоздание происходит не из-за внешних факторов, а по вине перевозчика, то его должны штрафовать по итогам месяца работы.
«Мы не дрова!».
Другой блок обращений горожан по транспортной теме связан с качеством перевозки пассажиров.
«Многие водители везут людей как попало. Мы не дрова! — говорит жительница Перми Людмила. — Тряска, резкие повороты и торможение. Водителей не успевают нормально учить или это техника такая? В чём проблема?».
«Часто водители не подъезжают к остановке. В результате между ней и автобусом образуется большой зазор. Как выносить коляску, выходить пожилым людям? Для чего тогда закупали низкопольные автобусы?» — спрашивают горожане.
Специалисты анализируют действия водителей по камерам и оценивают, была ли возможность совершить подъезд к остановочной площадке. Если помех движению (припаркованных авто, наледи, дорожных работ
Ещё один душещипательный вопрос — почему на некоторых маршрутах постоянно сокращается путь следования?
«Уже несколько раз сталкивались с ситуацией, когда автобус № 50, следуя в сторону мкр Паркового, доезжал только до ост. “Ул. Хохрякова” и высаживал всех. Люди стояли толпой и ждали другие автобусы, а потом пытались в них влезть. При этом оплата производится второй раз. В эту ситуацию попадают и дети», — рассказывает пермячка Елена.
Водители тут ни при чём, уверяют в дептрансе.
"Решение следовать по укороченному маршруту принимается диспетчером. Он может дать водителю указание следовать до ближайшего транспортного узла, если тот идёт с сильным опозданием, — сообщили специалисты. — Такие решения принимаются, если транспорт скопился на одном участке маршрута и необходимо выровнять интервал движения. Это касается как трамваев, таки автобусов.
В случае, если машина снимается с линии, пассажиры могут продолжить свой путь на любом другом городскром маршруте без доплаты. В этом случае необходимо запомнить госномер рейса. Его и причину пересадки необходимо будет сообщить контролёру".
Пермяки ждут позитивных изменений в работе транспорта. Планируются ли корректировки? В дептрансе лишь аккуратно говорят, что они вносятся регулярно. Для ближайших сейчас готовят документацию.
Куда обращаться.
Если проблема связана с опозданием или срывом рейса, сообщать об этом необходимости нет. Соблюдение расписания контролируется системой навигации. А если вопрос иного характера, то можно задать его через сообщество «Пермский транспорт» в соцсети «ВКонтакте» или сайт интернет-приёмной администрации Перми.