Мемориал в память об убитом охраннике появился в техникуме в Анапе

В Анапе организован стихийный мемориал в память о погибшем охраннике, который не пропустил в техникум вооружённого студента. Об этом сообщила ТАСС мэр города Светлана Маслова со ссылкой на администрацию учебного заведения.

Источник: Life.ru

«В техникуме установлена фотография погибшего, учащиеся любили этого человека, он был душевным, сегодня с утра ему отдают дань памяти. Вся помощь будет оказана не только со стороны органов местного самоуправления, но и со стороны техникума, со стороны охранного предприятия, где человек работал», — сообщила Маслова.

Напомним, 11 февраля в техникуме в Анапе охранник погиб, приняв на себя первый удар и не пропустив злоумышленника в здание. Ещё двое пострадавших получили повреждения средней тяжести. Студент, открывший огонь, был задержан на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело.

