В Хабаровском крае врачи вернули зрение 111-летней женщине

Хабаровские врачи восстановили зрение самой пожилой жительницы региона, информирует региональное правительство.
«Самой пожилой жительнице Хабаровского края провели сложную офтальмологическую операцию и вернули зрение в 111 лет», — говорится в релизе.
В прошлом году Мария Огиенко, страдающая от катаракты, обратилась в хабаровское отделение МНТК «Микрохирургия глаза». Несмотря на преклонный возраст, специалисты успешно провели замену хрусталика и устранили астигматизм.
«Этот случай показывает, что современные хирургические методы не знают возрастных ограничений», — отметили в правительстве.
Сейчас Мария Огиенко вновь может ясно и четко видеть окружающий мир, заключили в правительстве.
