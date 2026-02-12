Вашингтон
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае врачи вернули зрение 111-летней женщине

Хабаровские медики вернули зрение самой пожилой жительнице региона.

Источник: Аргументы и факты

Хабаровские врачи восстановили зрение самой пожилой жительницы региона, информирует региональное правительство.

«Самой пожилой жительнице Хабаровского края провели сложную офтальмологическую операцию и вернули зрение в 111 лет», — говорится в релизе.

В прошлом году Мария Огиенко, страдающая от катаракты, обратилась в хабаровское отделение МНТК «Микрохирургия глаза». Несмотря на преклонный возраст, специалисты успешно провели замену хрусталика и устранили астигматизм.

«Этот случай показывает, что современные хирургические методы не знают возрастных ограничений», — отметили в правительстве.

Сейчас Мария Огиенко вновь может ясно и четко видеть окружающий мир, заключили в правительстве.

Ранее сообщалось, что в Австрии 48‑летней женщине по ошибке удалили часть здоровой лёгочной ткани.