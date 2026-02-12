Отцу погибшего бойца из Осинского района передали орден Мужества

Александр родился в деревне Мольта, успешно окончил университет и отслужил в армии. С самого детства мечтал быть военным. С 2023 года парень служил по контракту в поселке Монды, а в ноябре 2024 года его перевели в Белгородскую и Воронежскую области. Жизнь 26-летнего военнослужащего оборвалась 17 июля 2025 года. Он погиб от взрыва управляемого авиационного снаряда. Бойца Готолхонова посмертно наградили орденом Мужества по указу президента России.