В Ростове разработали фастфуд из донских раков

Кандидат биологических наук Сергей Дудкин в эфире радиостанции «КП — Ростов-на-Дону» назвал эту идею логичным развитием уже существующих форматов. По его словам, раки давно представлены на рынке в вареном и консервированном виде, поэтому переход к замороженному полуфабрикату закономерен. Ученый пояснил, что технология шоковой заморозки позволяет сохранить структуру мяса: при быстром охлаждении образуются мелкие кристаллы льда, которые не разрывают ткани, а сам продукт не теряет вкусовых качеств.