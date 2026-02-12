В Ростове разработали фастфуд из донских раков

В Ростовской области представили концепцию гастрономического стартапа, предполагающую выпуск раков быстрого приготовления. Продукт получил рабочее название «Рак-доширак»: вареного донского рака планируют подвергать шоковой заморозке в собственном бульоне и упаковывать в специальную тару. Потребителю достаточно будет разогреть блюдо за несколько минут, не вынимая из емкости.
Кандидат биологических наук Сергей Дудкин в эфире радиостанции «КП — Ростов-на-Дону» назвал эту идею логичным развитием уже существующих форматов. По его словам, раки давно представлены на рынке в вареном и консервированном виде, поэтому переход к замороженному полуфабрикату закономерен. Ученый пояснил, что технология шоковой заморозки позволяет сохранить структуру мяса: при быстром охлаждении образуются мелкие кристаллы льда, которые не разрывают ткани, а сам продукт не теряет вкусовых качеств.
Особое внимание специалист уделил вопросу безопасности. Раки относятся к скоропортящимся продуктам, и варить их необходимо исключительно живыми. У мертвых особей стремительно накапливаются токсины, способные вызвать тяжелое отравление вплоть до кишечных инфекций. Заморозка готового изделия, изготовленного с соблюдением всех норм, минимизирует подобные риски при длительном хранении.
Отвечая на вопрос о целесообразности такого продукта в регионе с богатыми традициями варки раков, Сергей Дудкин провел параллель с лапшой быстрого приготовления. Ее появление не уничтожило спрос на обычные макароны, но заняло свою нишу.
Ежегодный вылов раков в Ростовской области составляет 13−20 тонн, и налаживание собственного производства может стимулировать развитие аквакультуры и создание полного цикла переработки.
